Президиум парламента Крыма хочет попросить защиты у России

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Президиума ВР АРК, передает Крым.Комментарии.

В ходе обсуждения очередного вопроса «О политической ситуации в стране» депутаты предложили внести ряд изменений в существующую Конституцию Крыма.

В частности, такое предложение озвучил депутат ВР АРК «регионал» Владимир Клычников. Он считает, что «сегодняшнее положение конституции Крыма, основного закона республики, грубо попирается законодательством Украины».

Читайте такжеКрымчане передали Беркуту посылки с продуктами и одеждой «Я предлагаю Президиуму Верховного Совета Крыма включить в повестку дня февральской сессии следующие вопросы. Первое, о создании рабочей группы по изменениям и дополнениям в Конституцию АРК и Конституцию Украины и о проведении общекрымского опроса общественного мнения о статусе Крыма, - заявил Клычников. – Второе, принять обращение к Президенту и законодательному собранию Российской Федерации выступить гарантом незыблемости статуса автономии Крыма, а также незыблемости прав и свобод наших граждан».

Спикер крымского парламента, Владимир Константинов, при этом дал процедурное поручение проработать данные вопросы юристам. Он также дал протокольное поручение секретариату ВР АРК подготовить по просьбе еще одного депутата Сергея Цекова обращение к Российской Федерации о помощи и защите.

Читайте такжеВ Севастополе 40% участников опроса назвали Майдан мирной демонстрацией«Мы просто обязаны обратиться к Российской Федерации с учетом того, что Крым - это русская автономия, русская по национальности, по культуре и языку. Понятно, что это многонациональная территория, на которой проживают представители разных национальностей в мире и согласии, но, тем не менее, нашим защитником может быть только Российская Федерация. Поэтому я призываю президиум и Верховный Совет АРК подготовить соответствующее обращение к Российской Федерации», - сказал на президиуме Цеков.

Данное обращение рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 19 февраля.