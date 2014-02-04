В Луганске милиция искала взрывчатку среди листовок оппозиции

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

В ходе проведения осмотра автомобиля луганских активистов партии «УДАР» специалистами взрывотехнической службы взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, вчера в 19:25 в Ленинский районный отдел милиции поступило анонимное сообщение о том, что возле почтового отделения «Новой почты», расположенного по адресу ул. Оборонная, 109-б, находится автомобиль «Фольксваген Транспортер», который якобы заминирован. Милиция перекрыла движение транспорта по ул. 2-й Оборонный проезд, эвакуация жителей не проводилась. Проверка показала, что вызов был ложный.

Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет).

По данному факту проводится досудебное расследование.

По словам пресс-секретаря партии «УДАР» в Луганской области Евгения Кобана, вчера вечером после нескольких часов безрезультатного ожидания судебного решения, правоохранители осмотрели автомобиль в присутствии представителей СМИ.

«Мы открыли багажник автомобиля, показали листовки, которые забрали с почты. Затем мы раздали их пожарным, милиции, гаишникам, чтобы они убедились, что это не бомба», - рассказал Кобан.

Он связывает это происшествие с политической деятельностью партии.

«Руководитель Луганского отделения партии «УДАР» Виталий Серпокрылов инициирует создание Народной рады Луганской области. Также недавно на народном вече он подарил губернатору символы Майдана – покрышку, бутылку и камень. Мы расцениваем вчерашнее задержание, как некий знак», - прокомментировал ситуацию Кобан.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Луганске правоохранители задержали машину активистов «УДАРа» из-за анонимного звонка, сообщившего о минировании автомобиля. По словам Кобана, около 17.00 в Луганске активисты забирали посылку с агитационными листовками в поддержку Евромайдана на «Новой почте», расположенной по адресу улица Оборонная, 109. Через какое-то время машину задержали сотрудники ГАИ и неизвестные лица в штатском, которые намеревались без документов провести обыск автомобиля.

Активисты отказали в обыске и вызвали сотрудников из юридического департамента партии. Вскоре приехала милиция, которая сообщила, что поступил анонимный звонок о том, что в автомобиле находится взрывчатка.