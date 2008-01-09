Винский собирает «клуб экс-министров»

При Министерстве транспорта и связи планируется создать совещательный орган по вопросам связи и информатизации – консультативный совет, в состав которого будут входить бывшие министры и главы комитета связи.

Предполагается, что в состав совета будут входить лишь те бывшие министры и главы комитета, которые занимали эту должность с момента работы Минсвязи УССР, а в дальнейшем – Минсвязи и Госкомитета связи и информатизации Украины (1984-2004 годы).

Соответствующее решение обсуждалось во вторник во время встречи министра транспорта и связи Иосифа Винского с бывшими министрами и главами комитета связи.

"Впервые за все время нас собрали всех вместе и действительно прислушались к нашему мнению, что очень важно", - отметили бывшие министры связи.

Они подчеркнули, что встреча в данном формате очень продуктивна, поскольку способствует учету накопленного опыта и будет способствовать реальному развитию области связи и сферы информатизации Украины как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды.

Во время встречи руководители отрасли связи обсудили спешные вопросы развития сферы ИКТ и почты, которые являются актуальными для всех участников рынка, сообщает пресс-служба министерства.

Среди очерченных вопросов: обеспечение стабильных условий работы отрасли, аспекты регуляторной политики, усовершенствование взаимодействия центрального органа исполнительной власти и НКРС, вопрос приватизации "Укртелекома" и т.п.

Особое внимание участники встречи сосредоточили на необходимости создания долгосрочной стратегии развития отрасли связи и сферы информатизации.

В встрече принимали участие экс-министры Владимир Деликатный, Олег Проживальский, Валерий Ефремов, Дмитрий Худолий, Олег Шевчук, Николай Гончар и Олег Яценко.

Как известно, в 2004 году Министерство транспорта и Госкомитет связи и информатизации были реорганизованы в одно ведомство.

Украинская правда