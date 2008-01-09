Киевская налоговая получила нового председателя

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК 8 января представил налоговикам столицы нового председателя ГНА в г. Киеве Олега НИЗЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

Как отметил С.БУРЯК во время церемонии представления, «Киев обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет Украины и поэтому перед новым руководством стоят достаточно значительные и сложные задачи».

В свою очередь новый руководитель ГНА в г. Киеве очертил первоочередные задачи, стоящие перед налоговой администрацией. Это – усиление кадрового потенциала, безусловное выполнение задач по наполнению бюджетов всех уровней, преодоление коррупции, обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственной налоговой службы столицы Украины.