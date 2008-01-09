Луценко рассказал, зачем ему один кулак

Законопроект о создании Национального антикоррупционного бюро уже подготовлен и на следующей неделе будет вынесен на обсуждение общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на заседании Кабинета министров Украины в ходе обсуждения программы правительства “Украинский прорыв: для людей, а не для политиков”.

Он также предложил назвать бюро Национальное антикоррупционное, а не Национальное бюро расследований, как планировалось ранее.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО во время избирательной кампании выступал за создание Национального антикоррупционного бюро для расследования особо важных дел.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в бюро должны быть сосредоточены следователи по особо важным делам, спецподразделения, существующие на базе УБОП МВД.

Он подчеркнул, что «в одном кулаке, в одном органе от «А» до «Я» должны расследоваться дела, касающиеся чиновников I-III категорий, то есть, начиная с премьер-министра Украины до председателей райгосадминистраций, судей».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, такой орган должен был бы действовать под контролем парламента, а руководитель его назначался бы Президентом Украины.

Подготовкой этого законопроекта, совместно с другими органами, занимался Секретариат Президента.

После назначения премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что правительство готово создать Национальное бюро расследований.