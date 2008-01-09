На старый Новый год Тимошенко запланировала командировку

Кабинет министров принял за основу программу деятельности правительства «Украинский прорыв: для людей, а не политиков».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Кабмина все министры внесли свои предложения по внесению изменений в программу и одобрили ее принятие в качестве основы.

«Я хотела бы обратить внимание на то, что мы должны доработать программу на протяжении суток и завтра утром передать ее Президенту Украины, чтобы они (Секретариат Президента) могли проанализировать и при необходимости внести изменения», - сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также предложила направить программу деятельности правительства в Национальную академию наук Украины для экспертной оценки, а также уже сейчас начать работу с комитетами и фракциями Верховной Рады.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила вице-премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ и министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ организовать в Украинском доме общественное обсуждение программы деятельности правительства. «Это нужно запланировать на 13 или на 15 января, поскольку 14 января я буду находиться в командировке в Днепропетровской области», - пояснила она.