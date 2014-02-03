Опрос TNS: 59,3% интернет-пользователей поддерживают отставку Азарова

Согласно результатам опроса среди украинцев в возрасте 18-55 лет в городах с населением 50 тыс. и более проведенного в интернете, 29-31 января 2014 года, 83,6% из них заявили, что знают о решении которые были приняты на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник 28 января.

В рамках опроса компания TNS спросила «Следите ли Вы за событиями на Майдане и ул. Грушевского?»

97,8% ответили утвердительно, а 2,2% респондентов отметили, что не следят за ситуацией.

На вопрос «Поддерживаете ли Вы отставку премьер-министра Украины Н. Азарова?», более половины респондентов (59,3%) заявили, что одобряют это решение. 23,6% были абсолютно против, остальные - либо воздержались, либо не проявили заинтересованности к этому вопросу.

Среди возможных претендентов на премьерское кресло респонденты выделили Петра Порошенко (21,8%), и Сергея Арбузова (21,6%). Арсений Яценюк, которому во время переговоров с Президентом предлагали премьерское кресло, нашел поддержку на эту должность только в 9,2 % респондентов.

Большинство опрошенных (41,4%) считает, что в новое правительство войдут как представители Партии регионов, так и оппозиции. 14,6 % высказали мнение о том, что это будут специалисты в области управления, а 12,1% уверены, что новое правительство снова будет состоять в основном из представителей правящей партии.

Также большинство респондентов поддерживают проведение досрочных президентских (51,3%) и парламентских (58%) выборов. Кардинально против досрочных президентских выборов высказались 41,4% респондентов, а парламентских - 33,5 %.

Чуть больше половины (50,7%) целесообразным считают возвращение к Конституции 2004 года. Абсолютно против выступают только 20,9%. Остальные затруднились с ответом.

На вопрос «Должна ли Украина вновь рассмотреть вопрос о подписании ассоциации с ЕС?», 48% респондентов ответили утвердительно, а 40,3% - против. Все остальные (11,7%) затруднились с ответом.

Почти поровну разделились мнения относительно того нужно продолжать акции протеста. 48% высказались за продолжение акций. Из них 21,6% считают, что следует приостановить массовые акции, но не полностью, а 26,1%, что стоит продолжать. 45,1% за прекращение всех акций вообще.

Среди важнейших причин, которые смогут вызвать новые акции протеста, большинство отмечает продолжение репрессий против участников Евромайдана (58,3%), неназначение президентских выборов (44,1%), неназначение парламентских выборов (33,1%).

Выборка репрезентативна по регионам и полового возрастной структуре для городов 50 тыс.+. Выборочная совокупность - 1008 респондентов. Исследование проводилось в Интернете среди пользователей 18-55 лет.