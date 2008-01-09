Шуфрич припомнил Ющенко дачу Кучмы

Народный депутат Украины, член Партии регионов Нестор ШУФРИЧ считает «абсурдным и юридически неграмотным» заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости открытия очередной сессии парламента 22 января текущего года.

Об этом Н.ШУФРИЧ заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Н.ШУФРИЧ напомнил В.ЮЩЕНКО, что даты открытия очередных сессий Верховной Рады определяются нормами Конституции, а именно - в первый вторник сентября и первый вторник февраля, и отменить это не может никто, даже Президент.

Однако в случае необходимости можно не закрывать первую сессию парламента VI созыва и продолжить работу парламента на две недели, тем более что действительно есть ряд вопросов, которые, как считает Н.ШУФРИЧ, нужно решить безотлагательно - в том числе и выполнить решение Конституционного суда от 9 октября 2007 года и опубликовать за подписью председателя Верховной Рады закон о следственных комиссиях ВР, а также принять закон об импичменте и другие не менее важные, в том числе и социальные, законы.

«Но нельзя не подчеркнуть, что подобное заявление в очередной раз наглядно демонстрирует, что ЮЩЕНКО закон не писан, и он, как и прежде, продолжает демонстрировать игнорирование или незнание Основного Закона – Конституции Украины. И особенно цинично это заявление об аморальности отдыха выглядит, если оно сделано в рабочий день во время пребывания Ющенко в президентской резиденции в Ивано-Франковской области, построенной при Кучме, которую, кстати, Ющенко обещал отдать детям», – заявил Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, 8 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился в парламенту с предложением не проводить зимних каникул.

Согласно предложению Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии.

По мнению В.ЮЩЕНКО, нескольконедельный отдых только недавно сформированной Верховной Рады нецелесообразен, а, учитывая ряд безотлагательных задач перед властью, решения которых ждет все общество, – аморален. Поэтому В.ЮЩЕНКО предлагает народным депутатам “на деле подтвердить готовность работать на благо народа и не прерывать свою законотворческую деятельность”.