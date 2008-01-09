Пинзеник не знает, где его сберкнижки и сколько там денег

Правительство не намерено ограничивать сроки перерегистрации вкладчиков Сберегательного банка бывшего СССР для проведения компенсационных выплат за обесцененные вклады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Сроки перерегистрации не ограничены. Мы не хотим, чтобы ограничение сроков привело к возникновению очередей. Перерегистрация будет продолжаться до тех пор, пока люди не получат по 1 тыс. грн. в качестве компенсации первой части (вклада)», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Министр сообщил, что вчера, 8 января, перерегистрацию в Ощадбанке Украины прошли 155 тысяч граждан.

В.ПИНЗЕНИК уточнил, что Минфин подготовил проект соответствующего решения правительства о механизме перечисления средств госбюджета на счет Ощадбанка для осуществления компенсационных выплат. По его словам, еще через 2-3 недели правительство урегулирует своими решениями возможность использования компенсационных средств для оплаты товаров длительного пользования.

Министр финансов также сообщил, что тоже имел сбережения в Сбербанке бывшего СССР, но не намерен проходить перерегистрацию для получения компенсации за обесцененный вклад.

«Я понятия не имею, где мои сберегательные книжки, и не знаю, сколько там было денег», - пояснил В.ПИНЗЕНИК.