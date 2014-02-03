На Оболони появились собственные отряды самообороны - депутат
12:37, 03 февраля 2014Политика
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Граждане объединяются, чтобы охранять район от преступников, в том числе и тех, кто поджигает автомобили.
В Киеве массово поджигают автомобили / forum.autoua.net
Уже пять дней улицы Оболони патрулируют отряды самообороны.
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Александр Бригинец, сообщает Еспресо.TV.
"Самооборона Оболони - объединение граждан, которые защищают Оболонь от преступных действий неизвестных лиц, в том числе тех, кто поджигает автомобили.
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С этой ночи в состав патрулей самообороны Оболони будут входить журналисты газеты и интернет-сайта "Моя Оболонь", - сообщил Бригинец.
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