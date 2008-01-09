Вкладчики Сбербанка СССР будут получать свои деньги с 11 января
10:49, 09 января 2008Политика
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Разъяснение Тимошенко
Вкладчики Сберегательного банка СССР смогут получать свои вклады в размере до 1 тыс. грн. с 11 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 8 января начиналось формирование реестра вкладчиков Сбербанка СССР.
По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, выплаты гражданам - вкладчикам Сбербанка бывшего СССР планируется осуществлять через три дня с даты внесения в „Реестр вкладчиков сбережений граждан” путем зачисления на текущий или депозитный (вкладной) счет (по выбору вкладчика).
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