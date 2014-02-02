В Генпрокуратуре заверили, что сегодня Булатов на самолет успеет

Никаких препятствий для выезда одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова за границу нет, поскольку суд предоставил соответствующее разрешение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила заместитель генерального прокурора Украины Лилия Фролова.

«По ходатайству прокуратуры Шевченковский суд дал разрешение на выезд Булатова за границу», - в частности сказала Фролова.

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«Сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы он уехал за границу, учитывая его обращение, обращение семьи, обращение народных депутатов Украины, а также иностранных институций», - добавила заместитель генпрокурора.

По словам Фроловой, «сейчас проходит подготовительная процедура, и я думаю, что сегодня на самолет (Булатов - УНИАН) успеет».

В то же время Фролова отметила, что сегодня следователь проводил с Булатовым допрос по делу, в котором тот является потерпевшим.