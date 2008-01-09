Винский знает, кого посадят вместо Семенюк
10:07, 09 января 2008Политика
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УП ссылается на источники
На пост главы Фонда госимущества может быть предложена кандидатура народного депутата от фракции БЮТ Андрея Портнова.
Об этом сообщает "Украинская правда" ссылаясь на свои источники .
Кроме того, соответствующую информацию подтвердил член БЮТ, министр транспорта и связи Иосиф Винский.
Как известно, сейчас главой Фонда госимущества является член Соцпартии Валентина Семенюк.
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