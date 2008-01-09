Винский знает, кого посадят вместо Семенюк

На пост главы Фонда госимущества может быть предложена кандидатура народного депутата от фракции БЮТ Андрея Портнова.

Об этом сообщает "Украинская правда" ссылаясь на свои источники .

Кроме того, соответствующую информацию подтвердил член БЮТ, министр транспорта и связи Иосиф Винский.

Как известно, сейчас главой Фонда госимущества является член Соцпартии Валентина Семенюк.