Мэр Львова призвал общину города к единству, бдительности и сплоченности

"Я еще раз хочу донести свою позицию относительно всеобщей забастовки в городе...город (Львов - ред.), который выполняет такую важную функцию для Майдана, не имеет права остановливаться", - сказал Садовой.

Он также призвал милицию найти лиц, которые совершили нападение на котельную, которая обогревает дома на улице Винниченко в Львове. В результате нападения, кательня прекратила свою работу на час.

Он также дал поручение усилить охрану объектов жизнеобеспечения города.

Кроме этого, Садовой призывал жителей Львова сообщать о подозрительных и неординарные ситуации на "горячую линию" 297-59-11.