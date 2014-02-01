Мэр Львова призвал общину города к единству, бдительности и сплоченности
18:12, 01 февраля 2014Политика
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Мэр Львова Андрей Садовой записал видеообращение к жителям Львова.
"Я еще раз хочу донести свою позицию относительно всеобщей забастовки в городе...город (Львов - ред.), который выполняет такую важную функцию для Майдана, не имеет права остановливаться", - сказал Садовой.
Он также призвал милицию найти лиц, которые совершили нападение на котельную, которая обогревает дома на улице Винниченко в Львове. В результате нападения, кательня прекратила свою работу на час.
Он также дал поручение усилить охрану объектов жизнеобеспечения города.
Кроме этого, Садовой призывал жителей Львова сообщать о подозрительных и неординарные ситуации на "горячую линию" 297-59-11.
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