Суд смягчил меры пресечения еще шестерым задержанным на Грушевского

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Процессуальные руководители учли характеризующие данные, собранные в ходе первоочередных следственных действий в отношении некоторых из подозреваемых, их социальные связи, роль каждого из них в массовом противостоянии с правоохранителями. Исходя из этого, прокуроры нашли возможным пребывание под домашним арестом 6 подозреваемых. Суд апелляционной инстанции удовлетворил такие ходатайства, смягчив меры указанным лицам», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепропетровске суд изменил меры пресечения 8 арестованным активистамПри этом в прокуратуре напомнили, что вчера, 30 января, постановлением Апелляционного суда города Киева была изменена мера пресечения 5 подозреваемым в беспорядках возле стадиона «Динамо» с содержания под стражей на домашний арест.

Сейчас из 64 подозреваемых в столкновениях на Грушевского 38 находятся под стражей, 25 - под домашним арестом, с одного взято личное обязательство.