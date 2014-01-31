Суд смягчил меры пресечения еще шестерым задержанным на Грушевского
По ходатайствам прокуратуры города Киева суд изменил меру пресечения на домашний арест еще шести задержанным на улице Грушевского.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«Процессуальные руководители учли характеризующие данные, собранные в ходе первоочередных следственных действий в отношении некоторых из подозреваемых, их социальные связи, роль каждого из них в массовом противостоянии с правоохранителями. Исходя из этого, прокуроры нашли возможным пребывание под домашним арестом 6 подозреваемых. Суд апелляционной инстанции удовлетворил такие ходатайства, смягчив меры указанным лицам», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Днепропетровске суд изменил меры пресечения 8 арестованным активистамПри этом в прокуратуре напомнили, что вчера, 30 января, постановлением Апелляционного суда города Киева была изменена мера пресечения 5 подозреваемым в беспорядках возле стадиона «Динамо» с содержания под стражей на домашний арест.
Сейчас из 64 подозреваемых в столкновениях на Грушевского 38 находятся под стражей, 25 - под домашним арестом, с одного взято личное обязательство.