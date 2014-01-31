Яценюк призывает Януковича отменить "законы 16 января"

"Потому что люди не верят в то, что власть готова к мирному урегулированию конфликта в Украине", - сказал Яценюк перед отлетом в Мюнхен, где он примет участие в конференции по безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина".

Читайте такжеЯценюк о переговорах с властью: закрытие Майдана для людей является неприемлемым Подписание данного закона, убежден Яценюк, послужит сигналом того, что власть готова к нахождению компромисса, не будет обострять ситуацию, наступать на собственный народ и готова к разрешению глубокого общественно-политического кризиса в Украине мирным путем.

Как сообщал УНИАН, наиболее массовые в истории государства акции протеста начались в Украине после того, как в ночь на 30 ноября 2013 года «Беркут» жестоко разогнал мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улице вышли сотни тысяч граждан. Акции протеста усилились после того, как 16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла ряд так называемых «диктаторских законов», которые ограничивают права и свободы граждан. 19 января на ул. Грушевского началось противостояние между митингующими и правоохранителями. Сотни граждан ранены, есть погибшие, сотни арестованы.

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