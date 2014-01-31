Яценюк призывает Януковича отменить "законы 16 января"
Председатель политсовета ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк призывает Президента Виктора Януковича немедленно подписать закон об отмене диктаторских законов, принятых Верховной Радой 16 января.
"Потому что люди не верят в то, что власть готова к мирному урегулированию конфликта в Украине", - сказал Яценюк перед отлетом в Мюнхен, где он примет участие в конференции по безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина".
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Как сообщал УНИАН, наиболее массовые в истории государства акции протеста начались в Украине после того, как в ночь на 30 ноября 2013 года «Беркут» жестоко разогнал мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улице вышли сотни тысяч граждан. Акции протеста усилились после того, как 16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла ряд так называемых «диктаторских законов», которые ограничивают права и свободы граждан. 19 января на ул. Грушевского началось противостояние между митингующими и правоохранителями. Сотни граждан ранены, есть погибшие, сотни арестованы.
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