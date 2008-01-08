Богатырёва ела кутью в компании Тимошенко и Балоги - СМИ

Сочельник перед Рождеством Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его жена Екатерина провели в комплексе "Лесная песня" близ резиденции "Гута" на Ивано-Франковщине в компании известных политиков.

Об этом пишет газета "Україна молода" в номере, который выйдет в среду, 9 января.

По данным издания, за столом с постными кушаньями сидели, в частности, премьер Юлия ТИМОШЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Кроме того, были председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК, лидер фракции "Наша Украина — Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО, глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО и руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК.

Газета отмечает, что для Р.БОГАТЫРЁВОЙ это была "первая частная вечеринка в компании оранжевых", к тому же в этот день секретарь СНБО отмечала свой 55-летний юбилей.

По информации издания, которое цитирует “Украинская правда”, Р.БОГАТЫРЁВА рассказала присутствующим о причинах ее перехода из лагеря "регионалов" на сторону Президента. В то же время газета не уточняет, что именно сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

"Как информируют источники в окружении Президента, на вечеринке господствовала приятная, дружеская атмосфера. Приязненным было также общение Виктора БАЛОГИ и Юлии ТИМОШЕНКО. Госпожа Юлия в конце благодарила ЮЩЕНКО за организацию такого теплого праздника, а госпожа Раиса говорила о последующем "понимании и объединении", - пишет "Україна молода".

Кроме того, возле "Лесной песни" был разожжен костер, который В.КИРИЛЕНКО назвал "повстанческим".

Возле костра выступил рождественский вертеп, который исполнил для Президента и его гостей несколько обрядовых песен.