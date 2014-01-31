Кличко: Пытки Булатова - это запугивание для всех активистов

Пытки и издевательства, которым подвергся один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов, являются актом запугивания несогласных с властью, заявил председатель партии «УДАР» Виталий Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам Кличко, посетившего Булатова ночью в больнице, "то, что сделали с Дмитрием, - это акт запугивания всех активных граждан. Ведь Автомайдан - эффективное движение, которое борется против власти, и уже пострадало много его активистов - кого избили, кому разбили машины, кого осудили. Дмитрия, одного из лидеров Автомайдана, и человека, который не боится выражать свою гражданскую позицию, похитили и неделю подвергали пыткам".

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Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. По их словам, в последний раз на связь Булатов выходил вечером 22 января. В последнее время Булатов скрывался.

В Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова написала в милицию заявление об исчезновении мужа. В милиции отметили, что проводятся действия по установлению местонахождения Булатова.

По информации ТСН, Булатов нашелся вечером 30 января в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом. Лидер Автомайдана не знает, кто его похитил, но заметил, что мужчины разговаривали с русским акцентом. После длительных истязаний его вывезли и выбросили из машины. Жестоко избитый мужчина шел по селу, стуча во все двери, когда наконец его впустил один из местных жителей. От него Булатов позвонил своим друзьям, которые и забрали его.