Тимошенко воплотит предвыборную фишку Литвина на шахтах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует обеспечить в угольной отрасли переход от сдельной к почасовой оплате труда шахтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания по вопросам подведения итогов работы временной рабочей комиссии по решению проблемных вопросов пострадавших и семей погибших шахтеров на донецкой шахте им. А.Засядько, а также правительственной комиссии по расследованию причин аварии на этой шахте.

«Шахта им. Засядько должна стать первой, где будет внедрена почасовая оплата труда шахтеров. Возможно, «сдельщина» намного интересней и для собственника шахты, и для государства, поскольку гнать объемы производства в угольной отрасли уже стало нормой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства поручила Министерству угольной промышленности совместно с профсоюзами и общественными организациями в течение недели разработать соответствующие документы для перехода на почасовую систему оплаты труда. При этом, по ее словам, такая система оплаты должна базироваться на определении объема добычи одним человеком на протяжении одной смены.

«Возможно, снизится объем добычи, но это та цена, которую мы должны заплатить за безопасность работы шахтеров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, введение почасовой оплаты труда было одним из предвыборных обещаний Блока Литвина.