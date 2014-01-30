Во время митинга в поддержку ПР у журналиста отобрали удостоверение и планшет
07:17, 30 января 2014Политика
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У репортера "Общественного телевидения" отобрали аккредитационную карту в Верховную Раду
Нападение на журналиста произошло во время провластного митинга под стенами парламента, сообщает ТСН.
У репортера "Общественного телевидения" Богдана Кутепова отобрали аккредитационную карту в Верховную Раду. Когда он начал в прямом эфире показывать сторонников президента и Партии регионов, его выталкивали за ограду, требуя показать журналистское удостоверение. Его сразу отобрали вместе с планшетом.
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Кутепов вызвал милицию. iPad ему вернули только после звонка коменданту Антимайдана, а удостоверение не отдали до сих пор.
Видео ТСН
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