Во время митинга в поддержку ПР у журналиста отобрали удостоверение и планшет

Нападение на журналиста произошло во время провластного митинга под стенами парламента, сообщает ТСН.

У репортера "Общественного телевидения" Богдана Кутепова отобрали аккредитационную карту в Верховную Раду. Когда он начал в прямом эфире показывать сторонников президента и Партии регионов, его выталкивали за ограду, требуя показать журналистское удостоверение. Его сразу отобрали вместе с планшетом.

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Кутепов вызвал милицию. iPad ему вернули только после звонка коменданту Антимайдана, а удостоверение не отдали до сих пор.