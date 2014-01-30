Майдановцы спокойно восприняли закон Мирошниченко и обещают стоять за перевыборы

Об этом демонстрантам на Майдане сообщил один из оппозиционных лидеров Олег Тягнибок, сообщает ТСН.

Майдановцы восприняли новость довольно спокойно. Пока политик словно оправдываясь произносил свою речь, митингующие спокойно занимались своими делами.

Так же отреагировали и демонстранты, которые находятся вблизи баррикад на улице Грушевского.

Они называют принятие закона хоть и добрым знаком, но не победой, ведь это была второстепенное требование. Поэтому уверяют, что будут стоять дальше.

Главным требованием, которое озвучивают демонстранты, являются перевыборы.

В то же время на Майдане уже сформировали задачу на сегодня - согреться, ведь температура снизилась до минус 17 градусов, а прогнозируют до минус 26.

Однако сейчас невозможно спрогнозировать, сколько продлится такое затишье учитывая последние события в Раде.

Напомним, в среду, 29 января Рада приняла закон об амнистии задержанным майдановцам, зарегистрированный нардепом от ПР Юрием Мирошниченко. За соответствующее решение отдали голоса 232 народных депутата.

"За" проголосовали Бадаев, Калетник, Кравчук, Круглов, Купчак, Угловой, Поплавский, Рыбак, Рыбаков, двое Округа, 189 регионалов и 32 коммунисты. Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.