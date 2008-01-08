Богословская перевела стрелки на «хулиганов» из БЮТ и Тимошенко

Фракция Партии регионов считает, что виновниками инфляции в 2007 году стали непосредственно БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение высказала народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о беспрецедентной инфляции в прошлом году.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что основной причиной инфляции 2007 года является политическая нестабильность и постоянные избирательные кампании в течение последних трех лет, ежегодные смены власти, которые вызвали раскручивание популистских обещаний и действий, и серьезные колебания в экономической политике различных правительств. Кроме того, отметила она, к инфляции привело полное блокирование деятельности Верховной Рады Украины в 2007 году «сначала хулиганскими действиями фракции БЮТ, а позднее – незаконными указами Президента о роспуске парламента».

«В результате инфляция стала неизбежной, поскольку власть была лишена возможности принять необходимые законы для снижения налогового давления и развития национального производства», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кроме того, убеждена народный депутат, инфляция вызвана произвольным спекулятивным повышением цен многими производителями основных продуктов питания и потребительских товаров и услуг во время досрочных выборов. «Пользуясь ослаблением власти во время политического противостояния и избирательной кампании, они создали искусственный виток цен. Среди таких производителей было много представителей оппозиции», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 4 января премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила о беспрецедентном уровне инфляции в 2007 году - 17%. «Предыдущее правительство оставило беспрецедентный уровень инфляции в 17%», - заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «инфляционные процессы необходимо срочно останавливать, проводя эту работу исключительно в рамках требований вступления Украины в ВТО».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «результатом работы правительства должна стать разработка и выполнение четкого плана антиинфляционных мероприятий, с указанием сроков и ответственных лиц за его выполнение».