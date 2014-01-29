СМИ: В составе ВВ на Грушевского дежурит бронзовый призер Олимпиады-1996 Готфрид

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я подполковник и главный тренер спортивной команды внутренних войск МВД. Ранее спортивную команду никогда не трогали. Лишь в 1941 году, когда была Вторая мировая. Мы обеспечивали физическую подготовку и отвечали за имидж команды ВВ. Сейчас такое положение, что для поддержания имиджа сформировали "звездный десант" - так нас называет Беркут. Сейчас сформировано спецподразделение из офицеров главка, которое состоит только из полковников и подполковников", - рассказывает Готфрид.

Читайте такжеЗакарпатский Беркут вернулся домой - начальник УМВДПо словам Готфрида, он поддерживает украинский народ, но нужно решать вопрос не радикально. Готфрид считает, что нужно дать возможность Верховной Раде разрешить конфликт в стране.

"Люди недовольны, я также, возможно, частично разделяю их позицию. Но все должно быть в рамках закона. Если хотите убрать президента - есть референдум", - говорит Готфрид.

Также Готфрид говорит, что на этой неделе он дважды дежурил на Грушевского.