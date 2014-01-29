Масштаб нарушений прав человека в Украине превзошел последние годы СССР - экс-судья международного трибунала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил судья международного трибунала по бывшей Югославии в период с 2002 по 2005 гг. Владимир Василенко, который также представлял Украину в комиссии и Совету ООН по правам человека в течение 10 лет.

Он отметил, что «во время событий конца прошлого года - начале нынешнего года на территории Украины были совершены такие масштабные и тяжкие преступления в отношении нарушения прав человека, которых не знала современная история независимой Украины».

Читайте такжеПАСЕ может приостановить полномочия Украины в Страсбурге в случае разгона митингов - СМИ Василенко добавил, что «даже тогда, когда был Советский Союз и все общество находилось под жесткой опекой КГБ, с 1989 года до восстановления независимости Украины происходили массовые демонстрации и протесты, но тогда коммунистический режим не применял таких жестких и бесчеловечных методов против граждан Украины и таким образом не нарушал права человека».

Кроме этого, Василенко отметил, что протестное движение в Украине во время последних событий происходило и разворачивалось в соответствии с Конституцией Украины и международными стандартамив, поэтому было решено создать Комиссию по расследованию нарушений прав человека для «документирования и обобщения той преступной практики власти, через которую происходили в Украине массовые нарушения прав человека».

Также он отметил, что комиссия будет отслеживать действия власти, какой бы власть не была, и главной целью комиссии является создание такой правовой инфраструктуры, которая бы позволяла максимально избегать нарушения прав человека в Украине.