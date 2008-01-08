Гриценко написал Тимошенко о двух главных проблемах

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО безотлагательно решить вопрос организации работ по утилизации избыточных ракет и боеприпасов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе председатели комитета.

А.ГРИЦЕКО считает, что на сегодня главными являются две проблемы. Первая – это недостаточные средства, предусмотренные бюджетом на выполнение работ по утилизации.

“Выделенных Минпромполитики и Национальному космическому агентству Украины (НКАУ) средств достаточно для утилизации в 2008 году только 11,5 тыс. тонн боеприпасов, и это при том, что на арсеналах Вооруженных Сил уже накоплено свыше 700 тыс. тонн опасных ракет и боеприпасов”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он предлагает правительству при подготовке изменений к бюжету-2008 существенно увеличить расходы на утилизацию.

А.ГРИЦЕНКО уверен, что профильный комитет и ВР в целом поддержат такое предложение правительства.

По словам председателя комитета, вторая проблема – это нерешение новоназначенным правительством вопроса координации работ по утилизации.

“В нынешнем составе Кабмина нет профильного вице-премьера, который бы возглавил Комиссию по координации работ по утилизации непригодных и избыточных ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что такая комиссия действовала в предыдущем составе правительства и именно она координировала действия Минобороны, Минпромполитики, НКАУ и подчиненных им предприятий спецхимии, на которых будут утилизировать боеприпасы.

А.ГРИЦЕНКО предлагает Ю.ТИМОШЕНКО безотлагательно внести на рассмотрение ВР кандидатуру вице-премьера, который бы возглавил такую комиссию. Другим возможным вариантом он считает возложение функций координации вопросов утилизации на первого вице-премьера, но этот вопрос должно решить правительство так, как оно считает более эффективным.

Соответствующие предложения от Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны А.ГРИЦЕНКО изложил в письме на имя Ю.ТИМОШЕНКО от 29 декабря 2007 года.