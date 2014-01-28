ЕС приветствует решение ВР отменить принятые 16 января законы - Баррозу

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС.

Читайте такжеСегодня в Брюсселе стартует саммит Россия-ЕС"Хочу отметить, что сегодня Рада приняла решение об отмене принятых 16 числа законов Если это подтвердится, то вместе с законом об амнистии это решение станет важным шагом по снятию напряженности данной ситуации, а также по осуществлению последующих шагов по осуществлению политического диалога и урегулированию кризиса", - сказал Баррозу.

Читайте такжеЯнукович заверил Президента Еврокомиссии в желании мирного урегулирования ситуации в УкраинеОн добавил, что ЕС осуждает насилие, имеющее место в Украине, передает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада отменила 9 законов, принятых 16 января 2014 года, ограничивавших права и свободы граждан, которые вызвали эскалацию напряженности в обществе, что привело к человеческим жертвам.