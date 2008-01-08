Тимошенко заменила Зайчука на своего человека
12:17, 08 января 2008Политика
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Пенсионный фонд возглавил Зарудный
Алексей ЗАРУДНЫЙ назначен председателем правления Пенсионного фонда Украины.
Как сообщается на официальном веб-портале ПФУ, А.ЗАРУДНЫЙ назначен распоряжением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2007 г.
Справка УНИАН. А.ЗАРУДНЫЙ работал в Пенсионном фонде Украины с 1991 года по 1994 год и с 1996 года по 2006 год. С 2002 г. работал заместителем председателя правления ПФУ.
В 2007 году был избран народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.
А.ЗАРУДНЫЙ сменил в должности председателя правления ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, который возглавлял фонд с января 1996 года.
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