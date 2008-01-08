Тимошенко заменила Зайчука на своего человека

Алексей ЗАРУДНЫЙ назначен председателем правления Пенсионного фонда Украины.

Как сообщается на официальном веб-портале ПФУ, А.ЗАРУДНЫЙ назначен распоряжением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2007 г.

Справка УНИАН. А.ЗАРУДНЫЙ работал в Пенсионном фонде Украины с 1991 года по 1994 год и с 1996 года по 2006 год. С 2002 г. работал заместителем председателя правления ПФУ.

В 2007 году был избран народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.

А.ЗАРУДНЫЙ сменил в должности председателя правления ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, который возглавлял фонд с января 1996 года.