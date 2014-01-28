Рада установила ответственность за оправдание преступлений фашизма

Как передает корреспондент УНИАН, данный закон принимался в пакете еще с тремя законами и его без обсуждения в первом чтении и в целом проголосовали 257 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеРада приняла пакетом четыре закона вместо отмененныхЗаконом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 436-1 «Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников» .

Этой статьей предусмотрено, что публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией "Ваффен-СС", подчиненными ей структурами, теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с фашистскими оккупантами, а также пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их приспешников, наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Читайте такжеЯнукович подписал закон, запрещающий отрицание преступлений фашизмаЭтот закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ приняли 11 законов, в том числе закон о госбюджете.

Сегодня ВР отменила 9 законов - в частности те, которые были одобрены поднятием рук и вызвали возмущение в обществе .

Затем Верховная Рада Украины пакетом приняла четыре закона взамен четырех отмененных "законов 16 января", среди которых и изменения в Уголовный кодекс об ответственности за оправдание преступлений фашизма.