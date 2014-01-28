Кличко: Отмена законов 16 января - маленький, но очень важный шаг

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАРа .

«Отмена законов от 16 января, ограничивавших гражданские свободы, - это маленький, но очень важный шаг», - сказал Кличко и добавил: "Сегодня нам еще надо проголосовать очень важный вопрос амнистии и освободить всех задержанных демонстрантов».

Также, по его словам, «очень важно вернуться к вопросу конституционной реформы 2004 года, когда в государстве будут разделены полномочия между президентом, премьер - министром и парламентом. Кроме того, важно поставить вопрос ответственности правительства. Мы получили информацию о том, что Азаров подал в отставку, но не известно, подпишет ее президент или нет ", - сказал Кличко .

Отвечая на вопрос журналистов о возможном участии оппозиции в формировании нового правительства, Кличко отметил : "Я при любых условиях не рассматривать вопросы работы в правительстве при президенте Януковиче. Передо мной никогда не стояла цель получить какую-то должность. Сейчас правительство может измениться, изменятся лица, но система останется та же. Люди ожидают намного больше, чем отставка правительства. Прежде всего, нам нужно перезагрузить систему власти, это то, за что сегодня поднялась Украина, - подчеркнул лидер УДАРа.