Грузинская оппозиция отменила акцию протеста

Митинг, который "объединенная оппозиция" Грузии планировала провести в центре Тбилиси 8 января, не состоится. Об этом сообщает ИА "Тренд" со ссылкой на избирательный штаб Левана Гачечиладзе - кандидата от "объединенной оппозиции" на президентских выборах, прошедших 5 января.

Решение не проводить акцию протеста, по информации источника, было принято "после многочасового совещания". Оппоненты власти пока намерены бороться за пересмотр итогов выборов юридическими методами.

Как заявила представительница Республиканской партии Грузии Тина Хидашели, оппозиция готовится направить в суд около тысячи исков, чтобы добиться пересчета голосов на ряде участков. В результате, как полагают оппозиционеры, итоговый показатель прежнего президента Грузии Михаила Саакашвили (по предварительным данным, он выигрывает выборы уже в первом туре) снизится, так что потребуется провести второй тур голосования.

По информации Центризбиркома Грузии, обработавшего данные с 3070 из 3512 избирательных участков, Саакашвили набирает 52,1 процента голосов. Его главный соперник Леван Гачечиладзе занимает второе место (24,98 процента). Если результат прежнего президента после завершения подсчета по-прежнему будет выше 50 процентов, то второй тур не потребуется.

Ранее председатель ЦИК Леван Тархнишвили предположил, что выборы завершатся после первого тура, однако отметил, что их результат еще может измениться, если итоги голосования на отдельных участках будут признаны недействительными (например, по решению суда).

В свою очередь, кандидат от "объединенной оппозиции" Леван Гачечиладзе выразил уверенность в том, что выборы выиграл именно он, а власти фальсифицировали результат. На митинге, который прошел в Тбилиси 6 января, оппозиционеры заявили, что "правление Саакашвили завершилось" и договорились собраться снова 8 января, "чтобы отпраздновать свою победу". В случае если ЦИК не признает их правоту, они обещали начать "перманентные акции протеста".

Лента.ру