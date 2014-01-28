Около 500 человек находятся в Украинском доме

Как передает корреспондент УНИАН, на первом этаже, кроме штаба Автомайдана, расположен штаб УНА-УНСО и отдельно находятся ветераны войны в Афганистане.

Также на цокольном этаже появился хирургический кабинет.

Люди продолжают обогреваться в здании и курсировать в направлении баррикад на улице Грушевского.

Как сообщал УНИАН, ранее Украинский дом долгое время находился под контролем силовиков. При этом МВД отрицало присутствие правоохранительных органов в здании.

Читайте такжеВ Украинском доме организовали штаб Автомайдана

Вечером 25 января митингующие обнаружили, что в Украинский дом постепенно стягиваются силовики. На протяжении нескольких часов протестующие штурмовали здание. Захватить Украинский дом им удалось под утро 26 января, после того как один из лидеров оппозиции Виталий Кличко и другие народные депутаты провели переговоры с руководством МВД о выводе силовиков из здания. Сотрудники правоохранительных органов беспрепятственно покинули Украинский дом, а активисты заняли здание.

26 января комендант Украинского дома Алексей Якушевский сообщил, что в Украинском доме будет обустроены пресс-центр и пункт обогрева.