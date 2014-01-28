В ПР назвали условие, при котором Президент примет отставку Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олийнык в кулуарах парламента.

Читайте такжеАзаров подал в отставку“Президент примет отставку только тогда, когда будет видеть, что в парламенте есть варианты рассмотрения новой кандидатуры, потому что если он примет отставку, то он не может сделать ни одной замены среди министров, губернаторов, глав областных государственных администраций, поскольку для этого нужен премьер, полноценный премьер”, - сказал он.

Читайте такжеВо фракции ПР заявляют, что позволили нардепам самим принимать решенияКак сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании ВР мог быть рассмотрен вопрос о недоверии правительству. Перед этим депутаты фракции Партии регионов приняли решение самостоятельно определяться при голосовании по вопросам, вынесенным на сегодняшнее заседание Верховной Рады. Положительное голосование ВР за недоверие правительству влечет за собой его отставку.

Сразу после открытия заседания ВР появилась информация от пресс-службы правительства, Азаров написал заявление об отставке. В то же время, Президент Украины может ее не принять. В оппозиции заявление Азарова об отставке расценили как «трюк» власти.