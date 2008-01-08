Чем занимаются депутаты в рождественские дни
Отрапортовала пресс-служба парламента
По состоянию на вторник, 8 января, в комитетах Верховной Рады на рассмотрении находится 174 законопроекта.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы парламента.
Больше всего обрабатывается законопроектов в комитетах: по вопросам экономической политики – 31, по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления – 21, по вопросам аграрной политики и земельных отношений – 20.
В комитетах также находятся законопроекты, к которым комитеты должны подать свои предложения.
В частности, комитет по вопросам правовой политики готовит предложения к 35-ти проектам, по вопросам экономической политики - к 32-м, по вопросам европейской интеграции – к 28, по вопросам бюджета – к 23-м.
На заседаниях комитетов на этой неделе будут рассматриваться законопроекты, решения по которым Верховная Рада будет принимать на пленарной неделе 15-18 января.
Как известно, с 8 по 12 января депутаты Верховной Рады работают в комитетах и фракциях.