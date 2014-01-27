В Кировограде около тысячи активистов Евромайдана прошли шествием

К организаторам Евромайдана в течение дня поступала информация о возможных провокациях во время акции, поэтому они решили отвести людей в безопасное место - на площадь Богдана Хмельницкого. Около тысячи человек сформировали колонну и двинулись в сторону площади. При этом активисты не мешали движению машин, поскольку передвигались по тротуару. Дорогой люди выкрикивали: "Банду геть!", "Кировоград, вставай!", "Вставай с дивана, гони пахана!". Колонну сопровождали милиционеры.

У постамента памятника Богдану Хмельницкому прошел митинг, во время которого общественные активисты призвали людей собираться завтра на акцию, запланированную на десять часов.

Затем участники акции решили пикетировать районный отдел милиции. Часть людей разошлись, поэтому в милицию отправилось около двухсот активистов. На этот раз колонна заняла одну дорожную полосу.

Под стенами милиции люди спели гимн Украины, а также скандировали "Слава Украине!" и "Банду геть!". Пикет продолжается.