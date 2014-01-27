Действующий представитель Украины при ОЧЭС призвал создать "Следующий МИД"

В своем обращении он подчеркивает необходимость альтернативного взгляда на внешнюю политику Украины.

"Несколько дней назад я обратился к коллегам, украинским дипломатам, пытаясь убедить их в том, что молчание этой важной, образованной и патриотической части государственных служащих Украины, которыми всегда считались работники дипломатической службы, является самоубийственным и только подыгрывает тем, кто хотел бы уничтожить нашу государственность, или мечтает превратить Украину в колонию строгого режима с ограниченными правами гражданина и неограниченными правами власти. Меня спрашивают, а что ты предлагаешь, зачем кричишь, что дает тебе право это делать?", - спрашивает Яременко.

"Я - гражданин Украины, который чувствует ответственность за свою страну и имеет право на собственные оценки, а также обязательства защищать законность и народ. Такими я считаю и своих коллег", - подчеркивает он.

Проработав 20 лет в Министерстве иностранных дел Украины я знаю, что большинство из Вас разделяет мои мысли и остро ощущает недовольство тем, во что превратили наше ведомство и внешнюю политику Украины команда «проффесионалов». Знаю и глубоко уважаю тех, кто отработав рабочий день в министерстве переодевает деловой костюм и идет на майдан. Поддерживаю тех, кто откровенно игнорирует лживые инструкции и указания и говорит нашим партнерам правду о событиях в Украине.

Яременко подчеркивает: "Хочу предложить Вам свою поддержку и сотрудничество всем желающим предлагаю поддержать инициативу создания благотворительного фонда «Следующий МИД»".

По его словам, «Следующий МИД» - это организация, которая предлагает альтернативный взгляд на внешнюю политику Украины. Альтернативный не только на попытки нынешнего правящего режима узурпировать власть и использовать государственный аппарат, включая министерство иностранных дел Украины, для отстаивания узкопартийных или даже клановых интересов.

Альтернативный в попытке взглянуть на внешнюю политику не с точки зрения традиционных бюрократических функций, а с точки зрения прав человека, рациональных интересов гражданина, бизнеса, общества и государства.

"Вновь создаваемая организация, прежде всего, будет заниматься защитой и поддержкой соотечественников, которые пострадали от государства. Мы будем оказывать моральную, юридическую и финансовую поддержку жертвам насилия украинских силовиков, которые будут защищать свои права в Европейском суде по правам человека, которые остались без средств к существованию и помощи заграницей.

Я убежден в универсальности и приоритетности прав человека. Поэтому мы будем предоставлять те же виды помощи иностранцам, которые по тем или иным причинам стали жертвами действий или бездействия отечественных органов власти",- подчеркивает дипломат.

В частности, он заявляет, что в организации предлагается аналогичный защиту и поддержку сотрудникам Министерства иностранных дел Украины, которые будут иметь мужество высказывать и отстаивать собственную позицию в диалоге с администрацией МИД.

«Следующий МИД» займется также анализом внешнего положения и соответствия внешнеполитического и внешнеэкономического курса Украины, изучения и формирования общественного и экспертного мнения относительно возможных новых приоритетов. Нас будут интересовать в одинаковой степени вопрос политики, безопасности и .економіки и международной торговли. «Следующий МИД» будет призван стать широкой площадкой для неформального общения экспертов в сфере международных отношений из числа украинских и иностранных дипломатов, независимых экспертов, журналистов, студентов, школьной молодежи. Мы будем проводить встречи, дискуссии, конференции, брифинги, протокольные мероприятия и заниматься всеми другими общепринятыми формами работы включительно с открытием представительств за рубежом",- подчеркивается в обращении.

Также Богдан Яременко обращает внимание, что представители организации будут рады предоставлять консультативные услуги бизнесу и общественным организациями.

"Мы будем создавать структуру, в которой профессиональные дипломаты смогут продолжить работу по специальности в тот период, когда не сочтут возможным или нужным работать в государственных органах. Будем работать, чтобы создать команду, которая однажды зайдет в дом на Михайловской площади и обеспечит успешную внешнюю политику Украины. При этом имею четкое намерение сделать «Следующий МИД» открытым, транспарентным, подотчетным общественности.

Я приглашаю всех желающих спонсоров присоединиться к этому проекту. Но начинаю за собственные средства. Это будет моя и моей семьи инвестиция в будущую эффективную систему государственного управления в сфере внешней политики.

Также приглашаю всех коллег из Министерства иностранных дел Украины и всех других заинтересованных приобщиться к этой работе. Ваши мнения и бесценный опыт всегда радушно будут приветствоваться и пригодятся", - заявил дипломат.