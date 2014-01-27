Сегодня похоронят погибшего активиста Майдана Романа Сеника
09:51, 27 января 2014Политика
4 0
Сегодня во Львовской области похоронят погибшего от ранений на улице Грушевского в Киеве активиста Романа Сеника
Сегодня похоронят еще одного погибшего во время столкновений / Ann Молчанова
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, Сеника, который умер в больнице в Киеве, похоронят в его родном селе Наконечное Второе Яворивского района.
Вчера утром тело Сеника привезли в родное село.
Читайте такжеВ КГГА подтвердили смерть раненого на Грушевского 45-летнего жителя Львовщины Львовский облсовет организует выезд общественности со Львова на похороны.
Как сообщал УНИАН, 45-летний Сеник умер 25 января в одной из киевских больниц. У него было тяжелое ранение в легкие, пришлось ампутировать руку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter