Сегодня похоронят погибшего активиста Майдана Романа Сеника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, Сеника, который умер в больнице в Киеве, похоронят в его родном селе Наконечное Второе Яворивского района.

Вчера утром тело Сеника привезли в родное село.

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Как сообщал УНИАН, 45-летний Сеник умер 25 января в одной из киевских больниц. У него было тяжелое ранение в легкие, пришлось ампутировать руку.