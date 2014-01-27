Сегодня похоронят погибшего активиста Майдана Романа Сеника

09:51, 27 января 2014
Политика
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Сегодня во Львовской области похоронят погибшего от ранений на улице Грушевского в Киеве активиста Романа Сеника

Сьогодні поховають ще одного загиблого під час сутичок / Ann Molchanova

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, Сеника, который умер в больнице в Киеве, похоронят в его родном селе Наконечное Второе Яворивского района.

Вчера утром тело Сеника привезли в родное село.

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Как сообщал УНИАН, 45-летний Сеник умер 25 января в одной из киевских больниц. У него было тяжелое ранение в легкие, пришлось ампутировать руку.

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