СБУ предупреждает о возможном подрыве гидроэлектростанций

В Украине участились анонимные угрозы подрыва гидроэлектростанций и объектов атомной энергетики.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Как отмечают в ведомстве, последние события в государстве привели к напряженности в обществе в результате противоправных действий отдельных радикально настроенных организаций и граждан. Наряду с проявлениями экстремизма участились анонимные угрозы подрыва ГЭС, а также объектов атомной энергетики, повреждение которых может иметь непредвиденные особо тяжкие последствия для населения Украины и соседних государств.

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События, происходящие вокруг объектов национальной энергетической системы, негативно сказываются на уровне безопасности нашего государства и создают угрозу ее функционированию, а также жизни и здоровью граждан.

СБУ предупреждает, что возможные захват, разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, с целью ослабления государства, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, воздействия на принятие решений органами государственной власти или местного самоуправления, предусмотрены ст.113 (диверсия) и ст.258 (террористический акт Уголовного кодекса Украины, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.