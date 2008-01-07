Саакашвили называет президентские выборы ”тройным успехом Грузии”

Михаил СААКАШВИЛИ назвал президентские выборы 5 января "тройным успехом Грузии", передает ИТАР-ТАСС.

"Во-первых, выборы прошли в спокойной и организованной обстановке, во-вторых, международное сообщество и иностранные наблюдатели дали выборам высокую оценку и назвали их демократическими, в-третьих, важно то, что победа осталась за нами", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он считает, что для определения победителя президентских выборов "второй тур не понадобится". В то же время М.СААКАШВИЛИ полагает, что победа на них не означает автоматическую победу на очередных выборах в парламент страны.

"Парламентские выборы пройдут через несколько месяцев, Грузия - маленькая страна, но политическая конкуренция у нас очень большая. Сегодня побеждаешь на выборах, а завтра - все может быть", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Бывший президент Грузии баллотировался на новый срок от правящей партии "Единое национальное движение", которая в действующем парламенте имеет большинство мест. В нынешнем парламенте - три оппозиционные фракции, которые в целом насчитывают около 40 депутатов.