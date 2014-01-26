Сотрудник Украинского дома заявляет, что имущество музея от захвата не пострадало

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил ведущий научный сотрудник Музея истории города Киев Виталий Нахманович.

«Имущество музея целое, сломаны только двери фонда музея, а также верхний пожарный выход», - сказал Нахманович.

По его словам, дверь могли сломать представители правоохранительных органов для возможного поиска путей отступа после штурма здания митингующими в ночь на 26 января. Он также отметил, что во время штурма картины музея, находящиеся на первом этаже здания, с целью их сохранения были подняты на четвертый и пятый этажи.

«Вместе с прорвавшимися в Украинский дом митингующими были несколько работников музея, которые быстро сняли картины, записали их инвентаризационные номера и подняли на верхние этажи» - сообщил он.

Нахманович также сообщил, сотрудники МВД находились в здании достаточно долгое время.

«От начала Майдана МВД использовало помещение как свою базу», - сказал сотрудник музея.

При этом он считает, что силовые структуры нарушили пакт Рериха, который запрещает использовать объекты культуры во время боевых действий.

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«Этим поступком они нарушили этот пакт», - сказал Нахманович.

Как сообщал УНИАН, ранее Украинским дом долгое время находился под контролем силовиков. При этом МВД отрицало присутствие правоохранительных органов в здании.

Вечером 25 января митингующие обнаружили, что в Украинский дом постепенно стягиваются силовики. В течение несколько часов протестующие штурмовали здание. Захватить Украинским дом им удалось под утро, после того, как один из лидеров оппозиции Виталий Кличко и другие народные депутаты провели переговоры с руководством МВД по выводу силовиков из Украинского дома. Сотрудники правоохранительных органов беспрепятственно покинули Украинский дом, а активисты заняли здание, в котором в скором времени планируется открыть пресс-центр и уже открыт пункт обогрева.

После захвата здания активисты стали осматривать Украинский дом. На крыше афганцы нашли патроны для автомата Калашникова и карабина Симонова (СКС). По их словам, это наталкивает на мысль об участии снайперов в боевых действиях на улице Грушевского.

Справка УНИАН. Пакт Рериха, известный как Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, или Вашингтонский Пакт — первый в истории международный договор о защите культурного наследия, установивший преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью, подписанный в Вашингтоне представителями двадцати одной американской республики 15 апреля 1935 года.