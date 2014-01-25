Оставшиеся в КГГА будут считаться экстремистами - Захарченко
Министр внутренних дел Виталий Захарченко поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении двух милиционеров, которых, по словам министра, удерживали в здании КГГА.
Соответствующее заявление размещено на сайте МВД.
"Хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в освобождении двух работников милиции, которых захватили, так называемые «охранники майдана», и удерживали в здании КГГА. В переговорном процессе нам помогали и мирные митингующие, и послы иностранных государств", - говорит Захарченко.
Министр утверждает, что это не первый случай беспорядков, которые происходят в захваченных зданиях, где "экстремисты избивают и пытают людей".
"Я обращаюсь к лидерам оппозиции. Если вы действительно патриоты и хотите сохранить наше государство, проявите политическую зрелость и мудрость.
Это не игра в войну. Здесь реальные жертвы - заживо горят милиционеры, экстремисты отстреливают людей. Они прячутся за спинами детей и женщин, им нужен хаос.
На крови не построить крепкое государство" - говорится в обращении министра.
Захарченко пообещал, что никто не будет препятствовать мирному протесту, если митингующие переедут в какое-то другое место.
"Тех, кто останется на Майдане и в захваченных зданиях, мы будем считать экстремистскими группировками. И, в случае возникновения опасности, и перехода радикалов к активным действиям будем вынуждены применить силу," - предупредил Захарченко.