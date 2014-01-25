Кличко призвал милицию, судей и прокуроров не выполнять преступных приказов

“Я обращаюсь к тем, кто должен защищать в стране правопорядок, законы и Конституцию, справедливость и права человека. Я обращаюсь к милиции, внутренним войскам, спрецподразделениям, судьям и прокурорам. Сегодня от вас во многом зависит удастся ли разрешить политический кризис в стране, остановить репрессии, насилие и террор, которые развернула власть и делает вид будто ничего не происходит, - говорится в видеообращении Кличко.

"Не выполняйте преступных приказов, не принимайте несправедливых и противозаконных решений, не принимайте участия в репрессиях против граждан Украины. Нашей с вами страны. Защитите сегодня людей! Те из вас, кто имеет профессиональную честь, достоинство, смелость и совесть сделать это, будут иметь гарантии и останутся работать”, - подчеркнул Виталий Кличко.