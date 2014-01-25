Суды арестовали 12 человек, подозреваемых в "массовых беспорядках"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

«Шевченковский райсуд Киева по ходатайству следственных и процессуальных руководителей принял решение о взятии под стражу 5 мужчин, которые были задержаны в связи с массовыми беспорядками на улице Грушевского», - отмечают представители прокуратуры.

В сообщении подчеркивается, что такое решение суд принял, «учтя доказательства, собранные в ходе первоочередных следственных действий, а также учитывая особую тяжесть преступления, в котором подозреваются задержанные».

«Святошинский районный суд по результатам рассмотрения ходатайств следователей выбрал меры пресечения в виде содержания под стражей еще 7 лицам, которых подозревают в массовых беспорядках на улице Грушевского», - добавляет пресс-служба.

«По материалам следствия, указанные лица непосредственно участвовали в массовых беспорядках возле стадиона «Динамо», сопровождавшихся насилием, поджогами, сопротивлением представителям власти с применением оружия», - говорится в сообщении.

Мужчины подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 294 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» - от 10 до 15 лет.