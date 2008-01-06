С доставкой протоколов в Тбилиси возникли осложнения

Михаил Саакашвили лидирует с 52,8% голосов избирателей по результатам подсчета данных с практически половины участков, сообщил глава ЦИК Грузии Леван Тархнишвили.

"Из-за сложных погодных условий мы не можем получить в Тбилиси протоколы с избирательных участков. Но у нас есть информация о результатах подсчета. Подсчитано большинство участков и по их результатам лидирует Михаил Саакашвили. На данный момент он имеет 52,8%", - сказал Тархнишвили.

По его словам, судя по этим предварительным данным, все разрешится в первом туре. Однако глава ЦИК подчеркнул, что это не окончательные итоги, подсчет голосов продолжается.

Он отметил, что ЦИК пока не подсчитывал данные результатов голосования в Иране и Косово, где размещены грузинские миротворцы, и других участков, расположенных за границей, более чем в 40 странах.

Кроме того, не подсчитаны бюллетени избирателей, которые проходили по дополнительным спискам.