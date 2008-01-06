Саакашвили пригласил президента Польши на инаугурацию

Михаил Саакашвили пригласил президента Польши Леха Качиньского в Грузию на инаугурацию президента. Как сообщили РИА Новостив канцелярии главы польского государства, в воскресенье Лех Качиньский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Грузии Михаилом Саакашвили.

"Саакашвили информировал президента Польши о предварительных результатах выборов на сегодняшний день. Согласно предварительным данным, он (Саакашвили) получил 55% голосов, а его противник 24%. Саакашвили сообщил, что, по мнению наблюдателей ОБСЕ, субботние президентские выборы в Грузии отвечали большинству международных стандартов", - отметил собеседник агентства.

Михаил Саакашвили в ходе телефонного разговора "поблагодарил президента Польши за поддержку, а также его визит в Грузию в ноября 2007 года", добавил представитель канцелярии президента Польши.

"Саакашвили пригласил Леха Качиньского в Грузию для участия в инаугурации президента, если предварительные результаты подтвердят его победу на президентских выборах. Торжества (инаугурация) должны состояться во второй половине января этого года", - сообщили в канцелярии.