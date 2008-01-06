Россия: рано называть выборы в Грузии демократичными

Предвыборная кампания в Грузии проходила с широким применением административного ресурса и неприкрытым давлением на оппозиционных кандидатов, и оценки ряда международных наблюдателей о демократичности выборов являются поверхностными, заявило в воскресенье, 6 января, Министерство иностранных дел России.

Как передает агентство «Новости-Грузия», Департамент информации и печати МИД РФ заявил также, что «в России не стали неожиданностью сообщения о многочисленных нарушениях избирательного законодательства со стороны властей Грузии» в ходе внеочередных президентских выборов 5 января.

«От средств массовой информации, неправительственных организаций и представителей оппозиции поступали и продолжают приходить сообщения о многочисленных нарушениях избирательного законодательства со стороны властей», - говорится в сообщении.

«Это не явилось неожиданностью, если учесть характер всей предвыборной кампании, которую едва ли можно назвать свободной и справедливой. Фактически она начиналась в условиях чрезвычайного положения. Президентская гонка была отмечена широким применением административного ресурса, неприкрытым давлением на оппозиционных кандидатов, жестким ограничением их доступа к финансовым и медийным ресурсам», - отметили в МИД РФ.

«В такой ситуации вполне понятно возмущение сторонников оппозиционных кандидатов в связи с тем, что экс-президент по сути объявил себя победителем, не дожидаясь оглашения хотя бы предварительных официальных результатов голосования», – считают в российском МИД.

Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркивает, что «поспешно озвученные американским конгрессменом Гастингсом оценки западных наблюдателей о триумфе грузинской демократии выглядят, мягко говоря, поверхностными».

«В данном контексте обращают на себя внимание сообщения о планах оппозиции провести акции протеста. Продолжаем внимательно следить за происходящим в Грузии», - заявляет МИД РФ.