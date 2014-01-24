Министр призвал освободить здание Минагрополитики

Нужно отойти от эмоций и дать возможность работникам министерства обеспечивать продовольственную безопасность, тем более, в такой сложной гуманитарной ситуации. Об этом сегодня заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Николай Присяжнюк призвал организаторов захвата обеспечить доступ работникам Минагрополитики для выполнения своих прямых функций - содействие сельскохозяйственному производству и обеспечению продовольственной безопасности страны.

«Общественная ситуация сложная. Нужно уменьшить эмоциональный накал и трезво подойти к необходимости функционирования органа государственной власти. Временное прекращение работы Минагрополитики не наполнит государственный бюджет и не добавит политических дивидендов митингующим. Если не будет результативного диалога в стране приостановятся работы по обеспечению аграриев необходимыми ресурсами для весенне-полевых работ, предоставлению дотаций фермерам, выполнению международных контрактов. Потери для сельского хозяйства могут стать критическими, а это ударит по социальным выплатам. Аграрный сектор стал локомотивом экономики, а блокирование его работы прежде всего скажется на осуществлении социального обеспечения незащищенных слоев населения», - отметил Николай Присяжнюк.