В зал заседаний Сумского облсовета прорвались протестующие

Как сообщает Радио Свобода в проекте заявления облсовета говорится о "взвешенных действиях президента" и содержится осуждение "экстремистов, которые пытаются разрушить конституционный строй в Украине".

В совете из 100 депутатов 65 представляют фракцию Партии регионов. Один из членов фракции УДАР предлагал снять заявление с рассмотрения, но за это решение облсовет не проголосовал.

Как пишет «Украинская правда», части митингующих, как видно из прямой трансляции, удалось пройти внутрь на заседание, они кричат "Слава Украине!", "Милиция с народом".

Депутаты требуют от них успокоиться и рассказывают о победе в Великой войне.

Митингующих окружила милиция и несколько "титушек", которые пытаются спровоцировать столкновения. Депутаты пытаются всех успокоить.

Депутат-регионал агрессивно требует всех протестующих отойти и не мешать" раде работать.

Под административным зданием собрались несколько сотен человек, здание усиленно охраняет милиция.

Среди них есть и оппозиционно настроенные граждане, и "бюджетники".

Оппозиционеры говорят, что присутствуют также лица характерной внешности, так называемые "тітушки". Провластные демонстранты предпочитают не говорить о цели своего пребывания у здания облсовета.