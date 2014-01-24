В зал заседаний Сумского облсовета прорвались протестующие
Сумской областной совет рассматривает проект заявления по поводу последних событий в Украине, здание совета усиленно охраняют, но на заседание удалось прорваться части митингующих.
Как сообщает Радио Свобода в проекте заявления облсовета говорится о "взвешенных действиях президента" и содержится осуждение "экстремистов, которые пытаются разрушить конституционный строй в Украине".
В совете из 100 депутатов 65 представляют фракцию Партии регионов. Один из членов фракции УДАР предлагал снять заявление с рассмотрения, но за это решение облсовет не проголосовал.
Как пишет «Украинская правда», части митингующих, как видно из прямой трансляции, удалось пройти внутрь на заседание, они кричат "Слава Украине!", "Милиция с народом".
Депутаты требуют от них успокоиться и рассказывают о победе в Великой войне.
Митингующих окружила милиция и несколько "титушек", которые пытаются спровоцировать столкновения. Депутаты пытаются всех успокоить.
Депутат-регионал агрессивно требует всех протестующих отойти и не мешать" раде работать.
Под административным зданием собрались несколько сотен человек, здание усиленно охраняет милиция.
Среди них есть и оппозиционно настроенные граждане, и "бюджетники".
Оппозиционеры говорят, что присутствуют также лица характерной внешности, так называемые "тітушки". Провластные демонстранты предпочитают не говорить о цели своего пребывания у здания облсовета.