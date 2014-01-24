Крымские депутаты будут игнорировать решения Народной Рады

"Каждый день противостояния, организованного оппозицией на центральных площадях и улицах столицы Украины, приносит новые подтверждения того, что сползание страны к катастрофе является главной целью всей "майданной" технологии", - отмечается в заявлении.

Спикер крымского парламента назвал созданную на Майдане Народную Раду Украины "опереточной" структурой.

"В эту "опереточную" структуру вошли нардепы из оппозиции, внефракционные депутаты и некие мифические "представители" органов местной власти. Была утверждена сочиненная на скорую руку декларация и поставлены цели и задачи сего сомнительного предприятия. Среди них создание силовых формирований, а уж затем "защита Конституции, прав и свобод человека". Тут, правда, возникает вопрос, как можно защищать Конституцию, грубо попирая ее суть, присвоив, а не получив в результате законных выборов представительские и законодательные функции", - говорится в заявлении Константинова.

По его словам, Президиум Верховного Совета Автономной Республики Крым в полном соответствии со своими полномочиями, закрепленными в законодательстве Украины, заявляет свой решительный протест против эскалации кризисных явлений в общественно-политической сфере государства.

Ответственность за последствия политического кризиса спикер ВС АРК возложил на оппозиционные политические силы и их сателлитов "из числа крайне правых неонацистских бандформирований".

"Мы призываем наших избирателей, всех крымчан, кому дороги идеалы справедливости, демократии и равноправия, дать решительный отпор попыткам антиконституционного переворота и захвата власти со стороны национал-радикалов. Мы предупреждаем зарвавшихся политиканов, что на территории нашей республики действовали, действуют и будут действовать исключительно законы нашего государства, одним из которых является Конституция Автономной Республики Крым. Все решения "майданных" неконституционных органов, в том числе и о проведении каких-либо внеочередных выборов, на нашем полуострове не имеют никакой силы и никем выполняться не будут", - отмечается в заявлении.

Кроме того, на внеочередном заседании Президиума ВС АРК Константинов призвал руководство областей Юго-Востока Украины выступить единым фронтом против силового захвата власти в стране.

Также он призвал крымскую общественность "поддержать сотрудников правоохранительных органов, «Беркута», выполняющих свой конституционный долг – охрану общественного порядка, а также членов их семей".