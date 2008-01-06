Украинским наблюдателям понравились выборы в Грузии

Украинские наблюдатели не зафиксировали на досрочных президентских выборах в Грузии существенных нарушений, которые бы поставили под сомнение свободное и демократическое волеизъявление грузинских граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, информируя о работе Миссии Украины по наблюдению за досрочными президентскими выборами в Грузии 5 января 2008 года.

Украинские наблюдатели осуществили мониторинг свыше 100 избирательных участков в ключевых регионах Грузии: в Аджарии, Кахетии, Квемо-Картли, Имеретии, Цхинвальском регионе и Тбилиси.

Согласно предварительным оценкам мониторинга, проведенного украинскими наблюдателями, выборы прошли в спокойной, доброжелательной и конструктивной атмосфере.

На избирательных участках был обеспечен надлежащий порядок и организован нормальный процесс голосования граждан Грузии. Нежелательные инциденты и радикальные акции со стороны всех участников избирательного процесса не были выявлены.

Как отметили в МИД, присутствие значительного количества наблюдателей от ведущих политических сил Грузии, международных структур и местных неправительственных организаций создало общую атмосферу открытости и сделало невозможной любые попытки фальсификаций вокруг свободного выбора граждан Грузии.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, граждане Грузии в день выборов продемонстрировали значительную активность.

Конструктивному процессу голосования способствовала в целом квалифицированная работа представителей участковых избирательных комиссий.

На данном этапе исключительно важным для окончательной оценки результатов президентских выборов в Грузии является проведение честного и демократического подсчета голосов избирателей, подчеркнули в МИД, добавив, что в этой связи Миссию наблюдателей Украины не могут не тревожить обнародованные в поспешном порядке результаты так называемых «экзит-полов». В данной ситуации, учитывая то, что некоторые из них проводятся неизвестными среди авторитетных социологов псевдоструктурами, отмеченные экзит-полы не могут считаться достоверным и непредвзятым инструментом оценки результатов президентских выборов в Грузии, подчеркнули в МИД Украины.

Миссия наблюдателей Украины в тесной координации с Миссией БДИПЧ/ОБСЕ осуществляет работу по окончательной оценке результатов президентских выборов в Грузии.