Лидеры оппозиции отправились на переговоры с Януковичем

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко вместе с лидерами "Батькивщины" Арсением Яценюком и "Свободы" Олегом Тягнибоком пошли в Администрацию Президента на переговоры с Президентом Виктором Януковичем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

При этом в партии напомнили, что время переговоров в течение дня неоднократно менялось.

Утром Кличко призвал к перемирию на улице Грушевского, пока будут продолжаться переговоры. Поэтому перед походом на Банковую политик снова заехал на Грушевского, чтобы призвать людей не совершать никаких действий.

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"Сейчас здесь не звучат выстрелы и ничего не горит. Это очень важно. Я призываю вас удержать мир. Я иду на переговоры с Януковичем. После этого я вернусь сюда. Поэтому обращаюсь к каждому: держитесь, никакой агрессии, чтобы не произошло нового кровопролития. Потому что это - сценарий власти "- отметил Кличко.

Сейчас на Грушевского много людей. Они расчищают снег и общаются друг с другом, отмечается в сообщении.